Удаленная почта Клинтон хранится на Украине, допустил Трамп

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что удаленные электронные письма экс-главы Госдепартамента и бывшего кандидата в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон находятся на Украине. Об этом сообщает MediaITE.

Как отмечается, такое предположение он сделал во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Главу США спросили, считает ли он, что пропавшие электронные письма Клинтон хранятся на Украине.

Американский лидер ответил, что такое может быть.

При этом он добавил, что Клинтон делала вещи и куда хуже.

Ранее Клинтон обвинила Трампа в предательстве.