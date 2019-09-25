Политолог оценил вероятность импичмента Трампа

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев высказался о ситуации с попыткой демократов объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу, передает RT.

Он напомнил, что это уже не первая попытка Демократической партии отстранить Трампа, и высказал мнение, что в нынешних условиях это невозможно, так как в конгрессе преобладают республиканцы.

Политолог также высказал удивление тем фактом, что спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси этого не понимает.

Он также отметил, что оппонентам Трампа стоило бы сосредоточиться на выборах.

Ранее Дональд Трамп счел процедуру импичмента «охотой на ведьм».