Байден поддержит импичмент Трампа в случае отказа сотрудничать с конгрессом

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Кандидат в американские президенты Джо Байден заявил, что, если глава страны Дональд Трамп не будет сотрудничать с конгрессом, то он поддержит его импичмент. Об этом сообщает The New York Times.

Байден призвал провести процедуру импичмента президента, если он не выполнит запросы конгресса о предоставлении информации, касающейся разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, во время которого он мог якобы давить на иностранного президента.

«Опровержение информации конгресса, на которую он имеет конституционное право, и препятствие расследованию — это не поведение американского президента», — считает Байден.

По его мнению, если Трамп не расскажет про разговор с Зеленским, то это означает, что он злоупотребляет властью. Если президент откажется это сделать, то импичмент будет единственным верным средством правовой защиты.

«Это будет трагедия, но трагедия его собственного производства», — заключил Трамп.

Ранее Трамп опубликует секретную запись разговора с Зеленским.