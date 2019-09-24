Борис Джонсон отказался оставаться в США на ночь
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что вернется домой ночью во вторник после выступления на Генассамблее ООН в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
Джонсон уточнил, что вернется в Великобританию после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Пока нет информации, может ли он выступить в среду в палате общин.
Ранее Верховный суд Соединенного королевства постановил, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента.
Британский парламент возобновит работу 25 сентября.