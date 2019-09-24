Борис Джонсон отказался оставаться в США на ночь

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Британский премьер Борис Джонсон заявил, что вернется домой ночью во вторник после выступления на Генассамблее ООН в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Джонсон уточнил, что вернется в Великобританию после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Пока нет информации, может ли он выступить в среду в палате общин.

Ранее Верховный суд Соединенного королевства постановил, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента.

Британский парламент возобновит работу 25 сентября.