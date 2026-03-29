Война США и Израиля против Ирана
В Иране назвали возможный план США по республике

Маранди: Трамп может ждать прибытия дополнительных войск на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп может ждать прибытия дополнительных войск Соединенных Штатов на Ближний Восток. Об этом заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.

По его словам, атаки на газовые объекты Исламской Республики являлись «проверкой».

«США и Израиль, очевидно, надеялись, что Иран не ответит, хотя тот обещал, что в случае удара ответ будет гораздо более жестким», — сказал эксперт.

Он отметил, что так и случилось. По мнению Маранди, именно это заставило американского лидера отступить.

«Он боялся, что Тегеран действительно предпримет жесткие ответные меры. Думаю, Трамп ждет прибытия дополнительных войск, чтобы затем начать штурм», — добавил профессор.

29 марта газета The Washington Post со ссылкой со ссылкой на источники сообщила, что
США готовятся к наземной операции в Иране, продолжительность которой может составить от нескольких недель до пары месяцев.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
