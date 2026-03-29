В Иране назвали возможный план США по республике

Президент США Дональд Трамп может ждать прибытия дополнительных войск Соединенных Штатов на Ближний Восток. Об этом заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.

По его словам, атаки на газовые объекты Исламской Республики являлись «проверкой».

«США и Израиль, очевидно, надеялись, что Иран не ответит, хотя тот обещал, что в случае удара ответ будет гораздо более жестким», — сказал эксперт.

Он отметил, что так и случилось. По мнению Маранди, именно это заставило американского лидера отступить.

«Он боялся, что Тегеран действительно предпримет жесткие ответные меры. Думаю, Трамп ждет прибытия дополнительных войск, чтобы затем начать штурм», — добавил профессор.

29 марта газета The Washington Post со ссылкой со ссылкой на источники сообщила, что

США готовятся к наземной операции в Иране, продолжительность которой может составить от нескольких недель до пары месяцев.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».