Зеленский рассказал об ожидании встречи с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет предметной и продуктивной. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.

Известно, что глава Украины в настоящий момент находится в Нью-Йорке для участия в 74-й сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Ранее сообщилось, что Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН и встречи с Трампом.