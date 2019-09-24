Российские сенаторы не получили визы в США для участия в ГА ООН

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Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, не получили визы в США, передает ТАСС.

Сенаторы должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН», — сказал Косачев.

Он назвал произошедшее возмутительной акцией.

Ранее США не выдали визы членам делегации иранского лидера Хасана Роухани, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.