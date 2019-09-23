Белый дом может рассекретить стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского

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Представители Белого дома рассматривают возможность публикации стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и ег украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN.

Против этой идеи выступают госсекретарь США Майк Помпео, а также министр финансов Стив Мнучин.

Разговор американского и украинского лидера превратился в скандал. По некоторым данным, Трамп обсудил с Зеленским дело бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также давил на президента Украины, с призывом ускорить данное расследование.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским.