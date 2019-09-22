Эрдоган и Трамп созвонились

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Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Anadolu.

В ходе разговора лидеры обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы.

Ранее Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе.