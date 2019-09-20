Трамп назвал Китай угрозой для всего мира

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Президент США Дональд Трамп назвал Китай угрозой всему миру. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причина этого — стремительное развитие вооружения КНР.

«Ну, Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще», — сказал Трамп.

Он также заявил, что Китай использует для этих целей американские деньги. Говоря об этом, американский лидер имеет в виду дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Пекином.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал ужесточить условия торговой сделки с Китаем в случае переизбрания.