Трамп назвал Китай угрозой для всего мира
Президент США Дональд Трамп назвал Китай угрозой всему миру. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, причина этого — стремительное развитие вооружения КНР.
«Ну, Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще», — сказал Трамп.
Он также заявил, что Китай использует для этих целей американские деньги. Говоря об этом, американский лидер имеет в виду дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Пекином.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал ужесточить условия торговой сделки с Китаем в случае переизбрания.