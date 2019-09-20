Песков рассказал о выходных Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как проводит выходные российский глава Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у президента не бывает полноценных выходных. Это связано с тем, что даже в свободное от работы время появляются вопросы, которые нельзя разрешить без лидера государства, ведомства докладывают о своей работе, не прекращается документооборот. Без подписи Путина многие документы не могут вступить в силу, а пред подписанием часто требуется консультация с руководителями ведомств и органами власти.

«Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что лидер России в свободное время встречается с родными и близкими.