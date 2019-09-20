Песков рассказал, как Путин проводит выходные

У президента России Владимира Путина не бывает полноценных выходных, заявил его пресс-секретарь Дмитрий песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, даже в выходные дни Путин получает доклады, возникают вопросы и идет документооборот. Иногда перед подписанием документов Путину требуется консультация с руководителями ведомств или органов власти.

Представитель Кремля отметил, что в свободное время президент отдыхает, занимается спортом и встречается с родными и близкими.

«Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. ... Встречается с родными и близкими», — отметил Песков.