В Сети ответили послу Украины в Сербии на призыв развалить Россию

Пользователи соцсетей раскритиковали украинского посла в Сербии Александра Александровича, который призвал развалить Россию при помощи санкций. Об этом сообщают «Известия».

До этого дипломат заявил, что попытки договориться с Москвой бесполезны. Однако военная сила не пригодится, так как российское государство можно будет уничтожить с помощью экономических санкций.

Россияне и сербы возмутились из-за подобных слов. А сенатор Алексей Пушков посоветовал послу больше думать об Украине, а не о России.

Один из пользователей интернета посоветовал отвезти дипломата в психушку.

«Украина первый кандидат на распад», — отметил другой комментатор.

Еще один поинтересовался, нет ли у дипломатов ежегодного медицинского обследования.

В то же время, сербские пользователи назвали слова посла позором.

Ранее посол Украины в Сербии призвал развалить Россию.