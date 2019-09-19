Путин прибыл в Ижевск

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, передает ТАСС.

В ходе визита он лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником.

Также Путин выступит на Всероссийском форуме оружейников и проведет заседание Военно-промышленной комиссии.

Ожидается, что Путин посмотрит, как реконструирована центральная площадь Ижевска.