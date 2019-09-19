В Раде попросили пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украине нужно пойти жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По мнению парламентария, военное решение данного конфликта отсутствует.

Гетманцев считает, что в вопросе мира нужно достичь компромисса.

При этом, по его словам, обе стороны должны чем-то пожертвовать для достижения мира.