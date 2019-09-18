Все руководство городов и районов Крыма ушло в отставку

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что все главы городских и районных администраций в Крыму сложили подали заявления об отставке. Об этом он написал в своем фейсбуке

Он отметил, что сам предложил руководителям административных образований сложить свои полномочия в связи с необходимостью формирования новой команды.

Аксенов добавил, что новоизбранные депутаты в скором времени смогут принять решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

Уточняется, что всего в Крыму 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отстранил почти 30 высокопоставленных силовиков.