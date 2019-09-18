Суд Венесуэлы постановил освободить оппозиционера Самбрано

Суд Венесуэлы вынес решение об освобождении первого вице-спикера оппозиционного парламента Эдгара Самбрано, который был задержан 8 мая, передает РИА «Новости».

О задержании Самбрано как одного из руководителей попытки госпереворота 30 апреля в Венесуэле сообщил глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. Госсекретарь США Майк Помпео призвал к немедленному освобождению оппозиционера. МИД Венесуэлы назвал это требование бесцеремонным.

«Суд... постановил немедленно освободить Эдгара Хосе Самбрано Рамиреса, в отношении которого продолжается уголовное дело за предполагаемые вопиющие преступления, угрожающие венесуэльскому государству», - говорится в сообщении, размещенном в Facebook Верховного суда Венесуэлы.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге.