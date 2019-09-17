70% украинцев довольны работой Зеленского

70% украинцев довольны работой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные соцопроса.

По данным исследования, деятельность нового состава кабинета министров положительно оценивают 45%, отрицательно — 8% украинцев.

Отмечается, что работу фракции «Слуга народа» в Верховной раде положительно оценивают 50%, негативно — 11% опрошенных.

При этом среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается президенту Украины (ему доверяют 79% опрошенных), Вооруженным силам Украины (74%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии Украины (64%), Церкви (63%), СМИ Украины (56%).

Недоверие чаще высказывается российским СМИ, им не доверяют 80% опрошенных.

Ранее сообщалось, что стало известно, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера.