Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» для урегулирования в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной «формулы Зеленского», которая позволит прекратить войну в Донбассе. Об этом сообщает телеканале ICTV.

Он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на установление мира в регионе за полгода-год.

«И «формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», — добавил он.

Эта формула предполагает новые радикальные меры, которые будут актуальны, если в ближайшее время проблема с Донбассом не будет решена.

Пристайко также добавил, что к ближайшим действиям «формулы Зеленского» относится обмен удерживаемыми лицами. Затем предстоит «дотянуться до народа», который находится в противоположной стороны.

Ранее сообщалось, что в Донбасе хотят ввести «Хорватский сценарий».