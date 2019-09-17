Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться в президенты

Глава партии «Национальное объединение» и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила о намерении вновь баллотироваться в президенты в 2022 году, передает Le Mond.

«Почему бы и нет», — ответила Ле Пен на вопрос об участии в президентской кампании.

Ранее во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент (ЕП).

В 2017 году Ле Пен во втором туре выборов президента уступила Эммануэлю Макрону, набрав 33,9 % голосов избирателей.