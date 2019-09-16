Лукашенко хочет качественного обновления белорусского парламента
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что необходимо качественно обновить парламент страны. Об этом сообщает ТАСС.
Лукашенко считает, что обновленный состав высшего представительного и законодательного органа поможет привести страну к успеху и лучшей жизни.
«Должны прийти люди лучшие, которые, когда это надо будет, поведут республику вперед», — подчеркнул Лукашенко.
Он видит в парламенте людей из разных слоев, а также оппозицию.
Уточняется, что такое заявление глава Белоруссии сделал на фоне предстоящих выборов.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему.