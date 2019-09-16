Лукашенко хочет качественного обновления белорусского парламента

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что необходимо качественно обновить парламент страны. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко считает, что обновленный состав высшего представительного и законодательного органа поможет привести страну к успеху и лучшей жизни.

«Должны прийти люди лучшие, которые, когда это надо будет, поведут республику вперед», — подчеркнул Лукашенко.

Он видит в парламенте людей из разных слоев, а также оппозицию.

Уточняется, что такое заявление глава Белоруссии сделал на фоне предстоящих выборов.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему.