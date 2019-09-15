Депутат обвинил Помпео в попытке стравить Иран и Саудовскую Аравию

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что госсекретарь США Майк Помпео пытается стравить Иран и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал после того, как Помпео обвинил иранскую сторону в атаках на саудовские нефтеперерабатывающие заводы.

По его словам, это политическое стравливание двух сильных игроков на Ближнем Востоке.

«Если здесь провокация удастся, то мы получим за последние десять лет самую серьезную горячую точку», — отметил Шхагошев.

Он также добавил, что Помпео может уйти в отставку вслед за экс-советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Депутат пояснил, что Болтона отправили в отставку именно из-за таких необоснованных высказываний в сторону ряда стран Ближнего Востока.

Ранее СМИ назвали сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии.