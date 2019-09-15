Помощник госсекретаря США посетит Москву

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер собирается с деловой поездкой в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Приезд запланирован на 17-18 сентября . В ходе перговоров чиновник планирует обсудить двусторонние отношения. Он проведет встречу с замустителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

Также ожидается проведение встречи Рикера с представителями гражданского общества и с командой посольства США в Москве.

Кроме того, Рикер зсобирается следом посетить Берлин.