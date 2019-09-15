Пушков оценил отказ Украины от полной амнистии участникам конфликта в Донбассе

Член Совета Федерации России Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о предоставлении амнистии участникам конфликта в Донбассе, а также наделении данного региона особым статусом. Об этом он написал в своем твиттере.

Как известно, Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.

Пушков отметил, что такая позиция Киева противоречит двум пунктам Минских соглашений. По его словам, это означает прямой отказ от их выполнения.

Сенатор подчеркнул, что такая позиция невыгодна для президента Украины Владимира Зеленского.

До этого сообщалось, что Украина не укажет в конституции особый статус Донбасса.