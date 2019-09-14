Украинский премьер призвал сделать страну вновь великой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал сделать страну снова великой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, следующий год станет годом больших реформ для Украины. Он также рассказал о намерении нового правительства страны открыть рынок земли, либерализировать трудовые отношения, решить демографический кризис, а также провести перепись населения.

Политик процитировал лозунг американского лидера Дональда Трампа, призывая сделать Украину великой.

«Его выражение я хочу немного перефразировать — let's make Ukraine great again», — сказал Гончарук.

Ранее сообщалось, что премьер Украины придумал лучший способ ответить России.