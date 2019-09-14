Тысячу украинцев хотят выгнать из СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в 2020 году штат СБУ хотят сократить минимум на тысячу человек. Об этом сообщает УНИАН.

По словам председателя службы, выяснилось, что в структуре есть подразделения, которые занимаются одним и тем же.

«Естественно, что в этих вопросах можно сократиться», — добавил Баканов.

Он подчеркнул, что штат могут сократить на тысячу человек, а, возможно будут уволены и больше тысячи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ.