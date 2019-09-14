Трамп назвал своего «любимого диктатора» на G7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него есть «любимый диктатор» на полях саммита «Большая семерка». Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, перед встречей Трампа с египетскими чиновниками на саммите, глава США громко задал вопрос.

«Где мой любимый диктатор?», — крикнул Трамп.

Таким образом, американский лидер пытался узнать, где находится в данный момент его египетский коллега Абдель Фаттаха ас-Сиси.

После этого в комнате повисла тишина, пишет издание. Свидетели случившегося не исключают того, что Трамп мог пошутить.

Ранее газета The Washington Post сообщила о потерянном для Трампа лете.