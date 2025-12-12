Генетики выяснили, представители каких народов в России имеют выше риск сахарного диабета 2-го типа

Специалисты компании Genotek проанализировали более 166 тысяч геномов жителей России, представляющих разные этнические группы. Исследование показало, что риск диабета 2-го типа повышен у азербайджанцев и снижен у якутов.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Развитие диабета 2-го типа обусловлено сочетанием наследственных факторов и образа жизни. Определенные варианты генов влияют на чувствительность клеток организма к инсулину и способность поджелудочной железы вырабатывать достаточное количество гормона. Например, в результате крупного исследования, включающего более 2 500 000 человек, вариант гена TCF7L2 (rs7903146) был подтвержден как самый сильный известный генетический фактор риска развития сахарного диабета 2-го типа.

Носители двух аллелей Т (TT) имеют в два раза выше риск развития диабета 2-го типа, чем носители двух аллелей С (CC). Этот показатель является самым высоким среди всех распространенных генетических вариантов, связанных с диабетом. Статистическая значимость настолько высока, что в исследованиях он часто используется как эталон («положительный контроль») для проверки точности выявления новых связанных с диабетом вариантов.

Специалисты Genotek изучили, у каких народов чаще встречается два аллеля Т. Согласно исследованию, наибольшее число людей, предрасположенных к сахарному диабету 2-го типа, встречается среди азербайджанцев (16,03%). Второе и третье место заняли армяне (15,16%) и чеченцы (10,38%). Наименьшее число представителей, склонных к диабету 2-го типа, среди якутов (0,14%) и башкир (1,1%). Среди исследованных корейцев рисковый вариант не был обнаружен.

«Генетика играет ключевую роль в развитии диабета 2-го типа. Это не болезнь одного гена — на нее влияет множество небольших генетических факторов, которые складываются вместе. Понимая эту полигенную природу диабета, мы можем точнее оценивать риски и подбирать более эффективные и персональные способы профилактики и лечения», — пояснил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.

«Генетическая предрасположенность — важная часть клинической картины, она помогает оценить индивидуальные риски развития сахарного диабета 2-го типа. Даже при наличии «рискового» варианта гена, образ жизни, структура питания и физическая активность остаются ключевыми факторами профилактики. Полученные данные позволяют точнее выстраивать предиктивные рекомендации для разных групп населения и каждого конкретного пациента», — рассказала врач-терапевт Genotek, к. м. н. Марина Степковская.

