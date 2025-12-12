На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с выплатами

Мошенники от имени «Госуслуг» отправляют сообщения о якобы выплате в декабре
Мошенники от имени «Госуслуг» отправляют россиянам сообщения в мессенджерах о якобы возможности получить «выплату», однако при переходе по ссылке активируется череда подписок на мошеннические каналы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По его информации, одна из таких рассылок была зафиксирована 11 декабря. При попытке получить «выплату» инициируется череда подписок на мошеннические каналы. В них пользователям предлагают нелегальное казино, фальшивые инструменты для инвестиций и вредоносные программы под видом полезных.

В материалах, размещенных в Telegram-канале ведомства, изображено мошенническое сообщение в мессенджере о «выплате» в размере 15 тысяч рублей. Ее якобы могут получить граждане РФ старше 18 лет. Для этого им «необходимо подать заявку» до 15 декабря на якобы официальном сайте «Госуслуги» или в ближайшем отделении «Почты России».

До этого сообщалось, что мошенники стали применять новую двухэтапную схему обмана россиян, выманивая коды от портала «Госуслуги» под предлогом подтверждения места жительства, а затем убеждая перевести деньги на «безопасный счет» из-за якобы попытки их хищения для спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее россиянам рассказали, чем грозит взлом аккаунта в «Госуслугах».

