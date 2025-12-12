На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белый дом завел аккаунт в TikTok

Белый дом запустил новый аккаунт в TikTok для американского кабинета министров
close
Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа запустила новый аккаунт в соцсети TikTok, посвященный деятельности кабинета министров. На это обратило внимание РИА Новости.

Корреспондент агентства убедился, что аккаунт кабинета министров США уже активирован и отмечен значком верификации. На данный момент в нем размещены три видеоролика.

До этого Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США рассчитывают содействовать развитию торгового сотрудничества с Китаем и намерены поддерживать двусторонние консультации для урегулирования ситуации вокруг TikTok. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Пекина по этому вопросу остается неизменной: Китай уважает интересы компаний и приветствует ведение переговоров на основе рыночных принципов.

25 сентября Трамп утвердил сделку о переходе TikTok в США под контроль совместного предприятия. Согласно указу, теперь соцсеть будет контролироваться представителями США и «больше не будет контролироваться каким-либо иностранным противником», поскольку прежнему владельцу социальной сети, китайской компании ByteDance Ltd. и ее филиалам, теперь будет принадлежать менее 20% его акций.

Ранее Трамп разрешил Nvidia поставлять продвинутые чипы в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские подростки подсели на алкогольные конфеты. Почему им их продают и опасно ли это
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами