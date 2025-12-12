Белый дом завел аккаунт в TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа запустила новый аккаунт в соцсети TikTok, посвященный деятельности кабинета министров. На это обратило внимание РИА Новости.

Корреспондент агентства убедился, что аккаунт кабинета министров США уже активирован и отмечен значком верификации. На данный момент в нем размещены три видеоролика.

До этого Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США рассчитывают содействовать развитию торгового сотрудничества с Китаем и намерены поддерживать двусторонние консультации для урегулирования ситуации вокруг TikTok. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Пекина по этому вопросу остается неизменной: Китай уважает интересы компаний и приветствует ведение переговоров на основе рыночных принципов.

25 сентября Трамп утвердил сделку о переходе TikTok в США под контроль совместного предприятия. Согласно указу, теперь соцсеть будет контролироваться представителями США и «больше не будет контролироваться каким-либо иностранным противником», поскольку прежнему владельцу социальной сети, китайской компании ByteDance Ltd. и ее филиалам, теперь будет принадлежать менее 20% его акций.

Ранее Трамп разрешил Nvidia поставлять продвинутые чипы в Китай.