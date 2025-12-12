На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Авиарейс из Шарм-эш-Шейха в Москву отменили из-за ограничений

Самолет из Шарм-эш-Шейха после временной посадки в Пулково не полетит в Москву
true
true
true
close
fifg/Shutterstock/FOTODOM

Рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву, ранее переправленный на временную посадку в Петербург, отменили из-за ограничений на полеты, пассажирам предложено продолжать маршрут самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Пулково».

«Аэропорт «Пулково» принял рейс [4S 3313 Шарм-эш-Шейх – Москва] в качестве запасного аэродрома в 5:00 мск», — заявили представители авиагавани.

Отмечается, что повторный вылет самолета планировался после открытия неба в московском регионе, все это время пассажиры оставались на борту. Однако в 9:55 мск, после очередного закрытия аэропорта назначения, было решено отменить рейс.

В пресс-службе уточнили, что пассажиров доставили в терминал за багажом, после чего им предложили купить билеты до Москвы самостоятельно с помощью другого транспорта с последующей компенсацией.

11 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что минувшей ночью самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства. По данным канала, борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. В итоге самолет направили в петербургский аэропорт Пулково, где он около часа ночи и приземлился.

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские подростки подсели на алкогольные конфеты. Почему им их продают и опасно ли это
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами