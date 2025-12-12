Авиарейс из Шарм-эш-Шейха в Москву отменили из-за ограничений

Самолет из Шарм-эш-Шейха после временной посадки в Пулково не полетит в Москву

Рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву, ранее переправленный на временную посадку в Петербург, отменили из-за ограничений на полеты, пассажирам предложено продолжать маршрут самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Пулково».

«Аэропорт «Пулково» принял рейс [4S 3313 Шарм-эш-Шейх – Москва] в качестве запасного аэродрома в 5:00 мск», — заявили представители авиагавани.

Отмечается, что повторный вылет самолета планировался после открытия неба в московском регионе, все это время пассажиры оставались на борту. Однако в 9:55 мск, после очередного закрытия аэропорта назначения, было решено отменить рейс.

В пресс-службе уточнили, что пассажиров доставили в терминал за багажом, после чего им предложили купить билеты до Москвы самостоятельно с помощью другого транспорта с последующей компенсацией.

11 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что минувшей ночью самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства. По данным канала, борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. В итоге самолет направили в петербургский аэропорт Пулково, где он около часа ночи и приземлился.

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.