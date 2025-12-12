На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты рассказали о новой национальной модели торговой деятельности

«Известия»: Минпромторг ужесточил требования к продавцам и маркетплейсам
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Новая национальная модель торговой деятельности, подготовленная Минпромторгом, содержит 12 законодательных инициатив, затрагивающих как сетевую, так и несетевую розницу. Об этом говорится в материале газеты «Известия».

Среди предложений — ужесточение требований к продавцам и маркетплейсам, послабления для розничных рынков и введение нового формата пивных фестивалей. Документ уже вызвал широкий отклик в бизнес-среде: компании опасаются, что изменения существенно повлияют на рынок и требуют доработки.

Согласно дорожной карте Минпромторга, которая есть в распоряжении «Известий», национальная модель торговой деятельности разработана по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025. Как указано в пояснительной записке, разработка проекта обусловлена существенной трансформацией торговой отрасли. Так, в частности, появились и развиваются маркетплейсы; современные игроки стали использовать омниканальность (одновременное оперирование в офлайн- и онлайн-пространстве); значительная часть торгового бизнеса стала зрелой, в том числе малого бизнеса, ставшего, в отличие от ситуации 1990-х и 2000-х, вполне цивилизованным».

Основная цель плана Минпромторга — создание современной модели регулирования торговли, объединяющей сетевую розницу и платформенные форматы. Она призвана обеспечить честную конкуренцию, сократить контрабанду и оборот небезопасной продукции, повысить доступность социально значимых товаров и поддержать малый бизнес и отечественных производителей.

Ранее в ФТС заявили о сокращении профицита внешней торговли России.

