Зеленский рассказал о деятельности Коломойского на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для бизнесмена и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского не будет предоставлено каких-то особых условий для ведения дел. Об этом сообщает ТАСС.
Украинский лидер отметил, что все, в том числе Коломойский, должны вести дела в рамках закона.
«Все должны жить по правилам, монополии не будет», — заявил Зеленский.
При этом он отметил, что бизнесмен также принял его позицию.
Ранее Коломойский рассказал, как обсуждал с Зеленским дефолт.