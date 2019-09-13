Зеленский рассказал о деятельности Коломойского на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для бизнесмена и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского не будет предоставлено каких-то особых условий для ведения дел. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что все, в том числе Коломойский, должны вести дела в рамках закона.

«Все должны жить по правилам, монополии не будет», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что бизнесмен также принял его позицию.

Ранее Коломойский рассказал, как обсуждал с Зеленским дефолт.