СМИ сообщили о наказании чиновников, допустивших побег шпиона Смоленкова

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют шпионом США, ездил на отдых в Черногорию в 2017 году, несмотря на запрет российским чиновникам выезжать за рубеж. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, компетентные органы провели проверку после исчезновения Смоленкова в 2017 году, которая показала, что он выезжал с семьей на отдых в Черногорию по разрешению чиновников. Тогда въезд российским госсужащим был запрещен в эту страну.

«Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание - вплоть до увольнения», — отметил источник.

Он добавил, что позже выяснилось, что пропавший Смоленков с женой и тремя детьми, скорее всего, стал перебежчиком.

Ранее РФ обратилась в Интерпол для получения данных о местонахождении Смоленкова.