Трамп раскрыл причины отставки Болтона
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Президент США Дональд Трамп раскрыл причины отставки своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Болтон совершал крупные ошибки в своей деятельности.
«Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — пояснил Трамп.
По словам главы государства, Болтон также придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле.
Он также подчеркнул, что высказывания экс-советника о «ливийской модели» урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение.
Ранее сообщалось, что СМИ назвали возможную причину отставки Болтона.