Песков отреагирвоал на информацию о доступе Смоленкова к данным спецслужб

В Кремле не подтвердили информацию о том, что якобы шпион США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительно несколько лет Смоленков проработал в администрации президента.

«Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу», — заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Смоленков имел доступ к «чувствительной» информации.