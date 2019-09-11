Песков отреагирвоал на информацию о доступе Смоленкова к данным спецслужб
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В Кремле не подтвердили информацию о том, что якобы шпион США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительно несколько лет Смоленков проработал в администрации президента.
«Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу», — заявил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Смоленков имел доступ к «чувствительной» информации.