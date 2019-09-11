В МИД России оценили отставку Болтона

Замглавы МИД Сергей Рябков отреагировал на отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, передает РИА «Новости».

По его словам, позиция Москвы после увольнения не изменилась. Он добавил, что такие события обычно не ведут к улучшению отношений между двумя странами.

Рябков уточнил, что позиция России – судить по делам, а не по словам и намерениям.

«Поэтому никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Болтона, назвав это «внутренним делом американцев».