Семья Смоленкова в спешке ушла из дома, заявил сосед

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Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на соседа Грега Талли.

Талли сообщил, что журналист приходил в его дом и расспросил про Смоленковых.

Сосед отметил при этом, что ранее не знал, кем может являться его сосед.

Как стало известно, потом журналист караулил в машине в ожидании русских.

Талли рассказал, что при его виде, члены семьи Смоленковых зашли в дом, после чего тут же уехали на обеих машинах.

Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, которым якобы является Смоленков.