Путин назначил нового прокурора Дагестана

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Дагестана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что должность занял бывшего зампрокурора республики Алексея Ежова.

На новую должность Ежов назначен сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что Путин назначил нового прокурора Москвы.