Китай назвал неприемлемым позицию Германии по Гонконгу

Власти Китайской народной республики выразили негодование из-за того, что немецкое правительство позволило радикалам из Гонконга посетить Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

При этом китайская сторона заметила, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас также имеет общение с оппозицией Гонконга.

«Мы выражаем по данному поводу решительный протест и недовольство. Мы уже направили в связи с этим Берлину жесткое представление», — заявила Чуньин.

Кроме того, дипломат отметила, что любое вмешательство в дела Гонконга Пекин будет рассматривать как посягательство на суверенитет КНР.

Ранее сообщалось, что школьники образовали «человеческие цепи» в поддержку протестов в Гонконге.