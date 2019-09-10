Порошенко отказался придти на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко в четвертый раз отказался придти на допрос (назначенный на 10 сентября) в Государственное бюро расследований из-за занятости в Верховной раде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бывшего украинского лидера Игоря Голованя.

«Государственное бюро расследований почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной рады... Они должны понимать, что работа в парламенте - это уважительная причина неявки на допрос», — заявил Головань.

Адвокат также сообщил, что передал Госбюро во вторник, 10 сентября, показания Порошенко. Головань не уточнил, к какому именно делу относятся заявления.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко.