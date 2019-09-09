Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян в аэропорту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не присутствовал на встрече освобожденных Украиной граждан России в аэропорту, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что данное «мероприятие» не является первостепенным для лидера. Путин уже приложил необходимые усилия для того, чтобы задержанные вернулись на родину, это он считает более важным.

«В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», - сказал Песков.

Обмен между двумя странами прошел седьмого сентября по схеме «35 на 35».

Отмечается, что пресс-секретарь не прокомментировал вопрос о предоставлении российского гражданства украинцам, выданным Киевом России в рамках данной процедуры.

Ранее Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь, чтобы встретит украинцев, участвующих в обмене между Киевом и Москвой.