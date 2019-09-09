Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуме. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает РИА «Новости».

Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме после, КПРФ занимает 13 мест, члены партий «Яблоко» и «Справедливая Россия» лидируют в трех округах.

Итоговая явка избирателей составила 21,77%.

Также стало известно,что в 15-м округе секретарь московского отделения «Единой России», проходивший на выборах самовыдвиженцем, Андрей Метельский, уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.