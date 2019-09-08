Депутат Рады предложил наказывать за переговоры без санкции властей

Депутат Рады от партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко предложил ввести наказание для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры с иностранными деятелями от имени Киева. Об этом сообщает телеканал «1+1».

По его словам, таким способом украинские политики стремятся привлечь сторонников на Украине и, тем самым, отдаляют мир внутри страны.

«Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличаются от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его», — пояснил Яременко, подразумевая визиты в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Он отметил, что подобные действия являются предательством Украины.

Депутат уточнил, что за подобное политики должны быть уголовно наказуемы.

Ранее Медведчук захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.