Песков рассказал, как Путин выдерживает жесткий график

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин выдерживает жесткий график, который включает в себя перелеты и смены часовых поясов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для этого глава государства поддерживает хорошую физическую форму.

Причем, отметил пресс-секретарь, держать себя в такой форме необходимо постоянно.

Он пояснил, что за один раз к подобным поездкам подготовиться нельзя.

Кроме того, отвечая на вопрос, употребляет ли президент какие-либо препараты, чтобы справиться со сменой поясов, Песков подчеркнул, что сам хотел бы знать это, так как его самого клонит в сон в таких ситуациях.

Ранее пилот рассказал о питании Путина.