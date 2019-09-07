Эксперт дал оценку ходу предвыборной кампании

Политолог Алексей Чеснаков охарактеризовал завершившуюся предвыборную кампанию перед Единым днём голосования.

«Выборы 8 сентября завершат очередной цикл комплектования органов власти в ряде регионов и рекрутируют большое количество новых лиц в политическую жизнь.

В целом кампания завершается на позитивной волне. Пожалуй, это самый интересный единый день голосования за последние годы.

Если сравнивать с предыдущими избирательными кампаниями в эти же органы власти, то нынешние можно охарактеризовать как более конкурентные.

Тут свою роль играет и протестная повестка, но она в основном ограничена территорией Садового кольца и добавляет остроты, но не является решающей», - заявил Чеснаков.

В Единый день голосования 2019 года проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 субъекте РФ. 16 прямых выборов глав субъектов федерации, а также избрание трёх глав субъектов законодательным органом, 13 выборов депутатов Законодательных Собраний, 3 кампании по прямым выборам мэров административных центров, 22 кампании в городские думы, 4 кампании по довыборам депутатов Государственной Думы.

На выборах глав субъектов федерации свои претензии на пост губернатора в этом году высказали в полтора раза больше людей, чем в прошлом избирательном цикле в этих регионах. В большинстве регионов оппозиционные партии смогли преодолеть муниципальный фильтр.