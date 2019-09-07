Представитель Рады назвала число украинцев в списках Киева на освобождение

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказал, сколько украинцев, которые находятся в России и Крыму, значится в списках Киева на освобождение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она сообщила, что в списках числится более 110 украинцев.

Денисова также подчеркнула, что сложно сказать, сколько украинцев находятся на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

«Мы работаем над этим», — отметила Денисова.

Ранее стало известно, что арестованные украинские моряки были освобождены под поручительство Денисовой.