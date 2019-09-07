Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен между Киевом и Москвой

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что обмен удерживаемыми и заключенными лицами между Россией и Украиной стал «подающим надежду знаком». Слова политика привел на своей странице в твиттере официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые, наконец, вернутся домой», — заявила Меркель.

Ранее сообщалось, что в Совете Федераций назвали обмен между Россией и Украиной, состоявшийся 7 сентября, прорывом в отношениях и инцидентом к дальнейшему урегулированию кризисной ситуации в Донбассе.