Зеленский встретит украинских участников обмена

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Президент Украины Владимир Зеленский встретит украинцев, участвующих в обмене между Киевом и Москвой, передает РИА «Новости».

Зеленский встретит украинцев не в аэропорту, а в правительственной больнице «Феофания», где те пройдут обследование.

Ранее сообщалось, что из России возвращаются 35 человек.