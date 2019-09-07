Зеленский встретит украинских участников обмена

Президент Украины Владимир Зеленский встретит украинцев, участвующих в обмене между Киевом и Москвой, передает РИА «Новости».

Зеленский встретит украинцев не в аэропорту, а в правительственной больнице «Феофания», где те пройдут обследование.

Ранее сообщалось, что из России возвращаются 35 человек.