Глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг рассказал о последствиях ответных санкций России. Об этом сообщает Rheinische Post.

По его словам, санкции Евросоюза не особо оказывают влияние на Германию.

Однако, отметил политик, ответные меры Москвы сильно ударили по стране.

Он подчеркнул, что больше всего от санкций страдает сельское хозяйство.

По этой причине он выступил за нормализацию отношений с Россией, при котором необходимо учитывать Минские соглашения, заключил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за продолжение антироссийских санкций.